За последнюю неделю ОРВИ и гриппом заболели 6086 жителей Воронежской области

22 Янв. 2020 2020-01-22T14:44:57+03:00

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В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, сколько жителей области с 13 по 19 января подхватили ОРВИ и их наиболее опасную разновидность – грипп. Заразившихся бедняг оказалось 6086, 3880 из них – дети до 14 лет. Число заболевших ниже уровня эпидпорога на 30,8%. Однако санитарные врачи отмечают, что в последнее время вирусы гриппа активизируются.

Поэтому в Роспотребнадзоре призывают соблюдать простые правила, чтобы не кутаться в соплях и не лежать в постели с высокой температурой:

по возможности избегайте мест, где много народа, в частности, постарайтесь реже бывать в общественном транспорте;

если все же пришлось прийти на массовые мероприятия, надевайте медицинскую маску;

особенно осторожно ведите себя в компании людей, которые сморкаются и громко чихают, лучше держаться от них подальше;

мойте руки с мылом, особенно после того, как пришли с улицы;

регулярно проветривайте квартиру, делайте влажную уборку;

ешьте как можно больше продуктов, содержащих витамин С (к примеру, клюкву, бруснику, лимон);

- по рекомендации врача используйте препараты и средства, повышающие иммунитет;

- ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь, регулярно занимайтесь физкультурой.

И если все же заболели, обратитесь к врачу, не занимайтесь самолечением!

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ИСТОЧНИК KP.RU