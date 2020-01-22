2020-01-22T14:44:57+03:00
Общество

За последнюю неделю ОРВИ и гриппом заболели 6086 жителей Воронежской области

Эпидемический порог пока не превышен
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, сколько жителей области с 13 по 19 января подхватили ОРВИ и их наиболее опасную разновидность – грипп. Заразившихся бедняг оказалось 6086, 3880 из них – дети до 14 лет. Число заболевших ниже уровня эпидпорога на 30,8%. Однако санитарные врачи отмечают, что в последнее время вирусы гриппа активизируются.

Поэтому в Роспотребнадзоре призывают соблюдать простые правила, чтобы не кутаться в соплях и не лежать в постели с высокой температурой:

по возможности избегайте мест, где много народа, в частности, постарайтесь реже бывать в общественном транспорте;

если все же пришлось прийти на массовые мероприятия, надевайте медицинскую маску;

особенно осторожно ведите себя в компании людей, которые сморкаются и громко чихают, лучше держаться от них подальше;

мойте руки с мылом, особенно после того, как пришли с улицы;

регулярно проветривайте квартиру, делайте влажную уборку;

ешьте как можно больше продуктов, содержащих витамин С (к примеру, клюкву, бруснику, лимон);

- по рекомендации врача используйте препараты и средства, повышающие иммунитет;

- ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь, регулярно занимайтесь физкультурой.

И если все же заболели, обратитесь к врачу, не занимайтесь самолечением!

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже у Дома Вигеля установили 13 кованых фонарей
Воронежский Роспотребнадзор предупреждает о смертельном китайском вирусе
В Воронежской области двух мужчин расстреляли у купели
За последнюю неделю ОРВИ и гриппом заболели 6086 жителей Воронежской области
Театр оперы и балета просит воронежцев прислать снимки своих фронтовиков
На Воронеж и область надвигается ураганный ветер
Жителя Воронежской области «развернули» в аэропорту из-за долга в 117 тысяч рублей
Грузчик из Воронежа украл партию курительной смеси для кальяна на 400 тысяч рублей
В колонию под Воронежем пытались забросить смартфоны, sim-карты и дрожжи
Под Воронежем на пожаре получил сильные ожоги грудной ребенок
Более 545 тысяч клиентов оформили потребительские кредиты в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк в 2019 году
Водитель оставил «Порш Кайен» посередине дороги в центре Воронежа
В Воронежской области племянника, зарезавшего обидчика дяди, посадили на десять лет
В Воронеже крыша остановки обрушилась на голову женщины
В Воронежской области лишили лицензий 82 управляющие компании
В Воронеже «настоящий полковник» заставил пять женщин расстаться с 3 миллионами рублей
Cтало известно, в каких домах Воронежской области сделают капремонт до 2022 года
В Воронежской области сбили насмерть мужчину, перебегавшего дорогу
Департамент экономического развития Воронежской области может возглавить Данил Кустов
Воздух с Арктики принесет в Воронеж похолодание
Экс-губернатор Воронежской области Алексей Гордеев потерял пост вице-премьера
На фестивале «Воронежская камерата» больным детям сыграют на стеклянной арфе