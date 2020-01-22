2020-01-22T14:12:04+03:00
Звезды

Театр оперы и балета просит воронежцев прислать снимки своих фронтовиков

Фотографии будут использованы для премьеры "Василия Теркина"
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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фото Воронежского ТОБфото Воронежского ТОБ
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Театр оперы и балета просит воронежцев и жителей соседних регионов прислать фотографии родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне.

- Снимки фронтовиков нужны фоторяда «Бессмертного полка» в музыкально-драматическом спектакле «Василий Теркин», - сообщили в театре.

Напомним, спектакль к 75-летию Великой Победы ставит в Воронеже режиссер из Санкт-Петербурга Андрей Егоров. Музыкальный спектакль «Василий Теркин» соединит поэзию Александра Твардовского и музыку известного композитора, автора песен «Смуглянка» и «Эх, дороги» Анатолия Новикова. Постановщик анонсировал работу как историю о любви, смерти и жизни, это будет современный взгляд на военную эпоху. Премьера состоится в феврале.

Прислать фото можно на адрес электронной почты: voronezh-opera@yandex.ru и operaibalet1@govvrn.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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