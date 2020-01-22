Жителя Воронежской области «развернули» в аэропорту из-за долга в 117 тысяч рублей
Житель Острогожского района не смог улететь в Узбекистан из-за долгов. 42-летний мужчина запланировал поездку на свою историческую родину. Непонятно, как он рассчитывал пройти проверку в аэропорту, если не вернул банку 117 тысяч рублей. После того, как сотрудники сверились с документами, мужчину задержали.
Как пояснили в службе судебных приставов, после того, как должник вовремя не выплатил сумму, от него потребовали исполнительский сбор (7% от суммы долга). Кроме того, установили временное ограничение на выезд за пределы страны.
Когда мужчина понял, что уехать не получится, за день нашел нужную сумму. Со справкой о погашении долга пришел в районный отдел службы судебных приставов. Ограничения сняли.
ИСТОЧНИК KP.RU