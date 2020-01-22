Грузчик из Воронежа украл партию курительной смеси для кальяна на 400 тысяч рублей

22 Янв. 2020 2020-01-22T13:38:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники одного из складов в Железнодорожном районе обнаружили, что кто-то увез курительную смесь для кальяна более чем на 400 тысяч рублей. С заявлением о пропаже они тут же обратились в полицию.

Вора вычислить оказалось не так сложно – им был один из грузчиков склада. Он воспользовался служебным положением и по подложным накладным вывез партию курительной смеси на такси.

39-летнего мужчину задержали на съемной квартире в Железнодорожном районе. Оказалось, что этого воронежца не раз судили за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, кражи и угон.

В отделе полиции мужчина признался, что хотел перепродать курительную смесь, но не успел. Имущество изъято. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». А это до 6 лет лишения свободы. Сейчас воронежец находится в изоляторе.

ИСТОЧНИК KP.RU