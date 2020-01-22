2020-01-22T13:25:16+03:00
Происшествия

В колонию под Воронежем пытались забросить смартфоны, sim-карты и дрожжи

В течение часа местные сотрудники остановили сразу двух курьеров
Олег ИВАНОВ
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Одна из "посылок"Одна из "посылок"Фото: с сайта УФСИН РФ по Воронежской области
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21 января в 19.15 сотрудники ИК-1, что находится в городе Семилуки, задержали на прилегающей территории 37-летнего мужчину. Тот пытался перебросить за забор восемь мобильных телефонов, три sim-карты и 200 граммов дрожжей.

Что удивительно, спустя всего 35 минут те же сотрудниками ИК-1 поймали и второго курьера. 40-летний мужчина пробовал закинуть на режимную территорию еще восемь мобильных телефонов и две sim-карты.

В тот же день в 23.30 аналогичный инцидент случился у россошанской ИК-8. Там поймали 27-летнего мужчину. У него также нашли «посылку» для осужденных - восемь мобильных телефонов.

В отношении граждан были составлены материалы об административных правонарушениях по статье 19.12 КоАП РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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