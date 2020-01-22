2020-01-22T13:19:38+03:00
Происшествия

Под Воронежем на пожаре получил сильные ожоги грудной ребенок

ЧП случилось в Нижнедевицком районе
Юрий КОЗЛОВ
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11-месячную девочку, получившую сильные ожоги, могут отправить из районной больницы в Воронеж.11-месячную девочку, получившую сильные ожоги, могут отправить из районной больницы в Воронеж.Фото: из архива «КП»
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Во вторник, 21 января, загорелся дом в селе Скупая Потудань Нижнедевицкого района на улице Мира.

- О пожаре нам сообщили в 17.33, - рассказали в региональном ГУ МЧС. – На место ЧП выезжали восемь человек на двух машинах. Огонь потушили в 18.12. В жилом доме 10 на 8 метров повреждена пламенем комната 5 на 4 метра.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что на пожаре пострадала 11-месячная девочка. Малышку с ожогами 2 и 3 степени отвезли в районную больницу, возможно, ее перевезут в одно из медучреждений Воронежа.

По предварительным данным, когда загорелся дом, в нем была 38-летняя женщина, со своими детьми (одному из их три года, другому четыре) и 11-месячной внучкой. Она вынесла малышку и вместе с детьми смогла выбраться на улицу до приезда пожарных. Кроме грудного ребенка, никто не пострадал.

- Организована доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Наши сотрудники дадут правовую оценку действиям органов системы профилактики. По данным следствия, до 21 ноября 2019 года семья состояла на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних администрации Нижнедевицкого района, - сообщили в региональном СУ СК.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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