Более 545 тысяч клиентов оформили потребительские кредиты в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк в 2019 году
В том числе в Воронежской области – 151 тыс. кредитов на 29,8 млрд рублей.
В минувшем году потребительские кредиты были более востребованы, чем годом ранее. Для сравнения: в 2018 году в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк было оформлено 458 тыс. кредитов на общую сумму 82,1 млрд. рублей.
Средняя сумма одного кредита также увеличилась на 6,5%: со 180 тыс. рублей в 2018 году до 191 тыс. рублей в 2019 году. Потребительские кредиты позволяют населению реализовать свои планы и мечты, а также способствуют стимулированию потребительского спроса и росту экономики региона.
Напомним, что до 31 января 2020 года в Сбербанке действуют специальные условия в рамках новогодней акции по продуктам:
-"Потребительский кредит без обеспечения";
-"Потребительский кредит на рефинансирование";
-"Потребительский кредит под поручительство".
Подать заявку на потребительский кредит можно в мобильном приложении или сервисе "Сбербанк Онлайн", а также в отделениях банка.
ИСТОЧНИК KP.RU