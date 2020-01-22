2020-01-22T13:13:55+03:00
Общество

Более 545 тысяч клиентов оформили потребительские кредиты в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк в 2019 году

Кредитов было выдано на общую сумму 104,3 млрд рублей
Поделиться:
Изменить размер текста:

В том числе в Воронежской области – 151 тыс. кредитов на 29,8 млрд рублей.

В минувшем году потребительские кредиты были более востребованы, чем годом ранее. Для сравнения: в 2018 году в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк было оформлено 458 тыс. кредитов на общую сумму 82,1 млрд. рублей.

Средняя сумма одного кредита также увеличилась на 6,5%: со 180 тыс. рублей в 2018 году до 191 тыс. рублей в 2019 году. Потребительские кредиты позволяют населению реализовать свои планы и мечты, а также способствуют стимулированию потребительского спроса и росту экономики региона.

Напомним, что до 31 января 2020 года в Сбербанке действуют специальные условия в рамках новогодней акции по продуктам:

-"Потребительский кредит без обеспечения";

-"Потребительский кредит на рефинансирование";

-"Потребительский кредит под поручительство".

Подать заявку на потребительский кредит можно в мобильном приложении или сервисе "Сбербанк Онлайн", а также в отделениях банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже у Дома Вигеля установили 13 кованых фонарей
Воронежский Роспотребнадзор предупреждает о смертельном китайском вирусе
В Воронежской области двух мужчин расстреляли у купели
За последнюю неделю ОРВИ и гриппом заболели 6086 жителей Воронежской области
Театр оперы и балета просит воронежцев прислать снимки своих фронтовиков
На Воронеж и область надвигается ураганный ветер
Жителя Воронежской области «развернули» в аэропорту из-за долга в 117 тысяч рублей
Грузчик из Воронежа украл партию курительной смеси для кальяна на 400 тысяч рублей
В колонию под Воронежем пытались забросить смартфоны, sim-карты и дрожжи
Под Воронежем на пожаре получил сильные ожоги грудной ребенок
Более 545 тысяч клиентов оформили потребительские кредиты в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк в 2019 году
Водитель оставил «Порш Кайен» посередине дороги в центре Воронежа
В Воронежской области племянника, зарезавшего обидчика дяди, посадили на десять лет
В Воронеже крыша остановки обрушилась на голову женщины
В Воронежской области лишили лицензий 82 управляющие компании
В Воронеже «настоящий полковник» заставил пять женщин расстаться с 3 миллионами рублей
Cтало известно, в каких домах Воронежской области сделают капремонт до 2022 года
В Воронежской области сбили насмерть мужчину, перебегавшего дорогу
Департамент экономического развития Воронежской области может возглавить Данил Кустов
Воздух с Арктики принесет в Воронеж похолодание
Экс-губернатор Воронежской области Алексей Гордеев потерял пост вице-премьера
На фестивале «Воронежская камерата» больным детям сыграют на стеклянной арфе