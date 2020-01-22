Водитель оставил «Порш Кайен» посередине дороги в центре Воронежа
21 января примерно в 8.30 около дома №38 по улице 9 Января некто припарковал свой автомобиль «Порш Кайен» посередине проезжей части. Трудно объяснить, почему водитель выбрал именно это место для парковки. Но его поведение крайне удивило других воронежцев, которые и опубликовали фото с дорогой машиной в интернете.
Несомненно «Порш Кайен» создавал помехи для других транспортных средств. Оказалось, что за рулем иномарки был 24-летний воронежец.
- Водитель привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 12.19 КоАП. Санкция данной статьи предусматривает административный штраф - 2000 рублей, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, если вы стали свидетелем нарушений правил дорожного движения, сообщите об этом в дежурную часть управления по телефону: 269-61-02 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU