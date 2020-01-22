Водитель оставил «Порш Кайен» посередине дороги в центре Воронежа

22 Янв. 2020 2020-01-22T12:59:45+03:00

Такая парковка не понравилась другим автомобилистам Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

За это его оштрафовали на 2000 рублей

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21 января примерно в 8.30 около дома №38 по улице 9 Января некто припарковал свой автомобиль «Порш Кайен» посередине проезжей части. Трудно объяснить, почему водитель выбрал именно это место для парковки. Но его поведение крайне удивило других воронежцев, которые и опубликовали фото с дорогой машиной в интернете.

Несомненно «Порш Кайен» создавал помехи для других транспортных средств. Оказалось, что за рулем иномарки был 24-летний воронежец.

- Водитель привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 12.19 КоАП. Санкция данной статьи предусматривает административный штраф - 2000 рублей, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, если вы стали свидетелем нарушений правил дорожного движения, сообщите об этом в дежурную часть управления по телефону: 269-61-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU