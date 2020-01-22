В Воронежской области племянника, зарезавшего обидчика дяди, посадили на десять лет

22 Янв. 2020 2020-01-22T12:59:19+03:00

Мужчина много раз менял показания, но все же признал свою вину [фото]

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Вынесли приговор 23-летнему жителю поселка Чапаевское Эртильского района. Его признали виновным в убийстве.

По данным следствия, в марте 2019 года молодой человек выпивал вместе со своим дядей. Тот рассказал племяннику, что несколько дней назад оставил мобильник и куртку у знакомого. Родственники решили наведаться к нему в Эртиль на улицу Садовая и потребовать отдать вещи.

Кровавая расправа случилась у этой двери.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

36-летний знакомый дверь открыл (это была его роковая ошибка), но сказал, что вещей этих у него нет. Тогда 23-летний парень, обиженный за дядю, сильно избил хозяина дома, а потом еще и изрезал его ножом – удары сыпались по голове, шее, да и вообще все тело мужчины было в ранах. Он умер, а кровавый мститель убежал.

- На предварительном следствии молодой человек, ранее судимый за угрозу убийством, неоднократно менял свои показания, - рассказал руководитель Аннинского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Роман Филатов. - Однако под тяжестью собранных доказательств (в их числе показания свидетелей и данные судебных экспертиз) при предъявлении окончательного обвинения он все же признал свою вину.

Молодого человека приговорили к десяти годам колонии строгого режима. На обжалование судебного решения у него есть десять дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU