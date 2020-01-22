В Воронежской области лишили лицензий 82 управляющие компании
Руководитель государственной жилищной инспекции Воронежской области Диана Гончарова рассказала о контроле работы управляющих компаний региона в период с 2015 года.
За это время лишили лицензий 82 УК – больше четверти от общего числа (всего их числилось 311). Эти управляющие компании не имеют право вернуться к прежней деятельности в течение трех лет.
Диана Гончарова отметила, что 58 лицензий лишили в административном порядке, еще 24 – в судебном. Дисквалифицировали 22 руководителей УК.
В то же время в июле 2018 года специалисты жилищной инспекции установили, что 73 УК фактически самоустранились от управления домами. 49 из них добровольно прекратили свою деятельность. А вот 19 воспользовались пробелом в законодательстве. Собственники жилья приняли решение, что они должны продолжать управлять их домами, хотя фактически УК не действовали. Скорее всего, их материально заинтересовали, делают это, как правило, с людьми не очень обеспеченными и не разборчивыми в добывании денег. Диана Гончарова поставила вопрос об инициировании изменений в законодательстве, которые должны ликвидировать эту лазейку.
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ИСТОЧНИК KP.RU