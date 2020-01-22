В Воронеже «настоящий полковник» заставил пять женщин расстаться с 3 миллионами рублей

22 Янв. 2020 2020-01-22T11:32:01+03:00

Афериста поймали, его могут посадить на шесть лет

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В 2018 и 2019 годах на сайте знакомств мужчина, представляясь сотрудником органов безопасности, общался с женщинами. От невинного флирта быстро переходил к более серьезным темам. Упирая на якобы имеющиеся связи, он предлагал новым знакомым помочь купить квартиру или машину. Женщины переводили деньги в качестве предоплаты и вознаграждения за мнимые услуги. Да еще и давали в долг «настоящему полковнику». Забывая, что этот тип мужчины давно воспет Аллой Пугачевой. Впрочем, особ прекрасного пола, живущих более чувствами, чем разумом, не учат ни чужой горький опыт, ни поучительные песни.

Переходя от лирике к прозе, аферист, само собой, «подоив клиенток», когда чувствовал, что больше брать нечего, контакты прерывал. В конце концов обманутые женщины стали писать заявления в полицию.

- Личность подозреваемого в серии мошенничеств мужчины установили. Это 50-летий воронежец, ранее судимый за аналогичные преступления. Его задержали и доставили в отдел полиции, - рассказала официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова. – Аферист признал свою вину. Его жертвами стали пять женщин, которым он своими действиями принес материальный ущерб на общую сумму более трех миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Мужчине грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до шести лет. Суда он будет дожидаться в следственном изоляторе.

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ИСТОЧНИК KP.RU