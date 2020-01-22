2020-01-22T11:09:06+03:00
Общество

Cтало известно, в каких домах Воронежской области сделают капремонт до 2022 года

Всего собираются привести в порядок 4850 жилых зданий
Юрий КОЗЛОВ
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В Воронеже и районах области обветшали многие здания. На этот раз очередь капремонта дошла до домов, построенных в 60-70-х годах прошлого века.В Воронеже и районах области обветшали многие здания. На этот раз очередь капремонта дошла до домов, построенных в 60-70-х годах прошлого века.Фото: из архива «КП»
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В региональном департаменте ЖКХ и энергетики определись с планами по капремонту жилых домов на период до 2022 года. В порядок собираются приводить здания, построенные в 60-70-х годах прошлого века. Дома отремонтируют в Воронеже и во всех 32 районах области.

До 2022 года капремонт проведут в 4850 домах, потратить на это планируют около 4,6 миллиардов рублей. В правительстве обещают, что жилищные условия улучшатся у 449 тысяч жителей Воронежской области.

С полным списком домов можно ознакомиться здесь

Напомним также, что с 1 января 2020 года существенно вырос тариф на капремонт – с 6,6 до 9,08 рубля за квадратный метр. В то же время в Воронеже выделят 100 миллионов рублей на софинансирование капремонта домов в столице Черноземья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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