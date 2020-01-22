2020-01-22T10:15:32+03:00
Происшествия

В Воронежской области сбили насмерть мужчину, перебегавшего дорогу

Смертельное ДТП случилось в Аннинском районе
Юрий КОЗЛОВ
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Полицейские выясняют, мог ли водитель "Тойоты" избежать смертельного наезда.Полицейские выясняют, мог ли водитель "Тойоты" избежать смертельного наезда.Фото: из архива «КП»
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Во вторник, 21 января, жуткое происшествие случилось на 320 километре дороги Р-298 Курск-Воронеж-Саратов в Аннинском районе. Около десяти часов вечера 51-летний житель Воронежской области перебегал дорогу. Водитель «Тойоты-Камри», 46-летний воронежец, ехавший с Анны в направлении столицы Черноземья, на выскочившего мужчину среагировать не успел и сбил его. Удар оказался смертельным – пешеход умер еще до приезда скорой.

Всего 21 января сотрудники ГИБДД зарегистрировали 104 ДТП. Большинство из них (76) случились в Воронеже, еще 23 – в районах области и 5 – на федеральных трассах. В авариях, кроме погибшего в Аннинском районе мужчины, еще шесть человек получили серьезные травмы.

Напомним, в ГИБДД призывают сообщать о пешеходах, идущих вдоль обочин дорог в одежде без светоотражающих элементов. Полицейские обещают выехать на указанное место и убедить людей уйти с проезжей части, чтобы не рисковать жизнью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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