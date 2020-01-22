Департамент экономического развития Воронежской области может возглавить Данил Кустов

22 Янв. 2020 2020-01-22T10:14:27+03:00

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В областном правительстве определились с кандидатурой на пост руководителя департамента экономического развития. Им станет Данил Кустов, утверждает «КоммерсантЪ-Черноземье» со ссылкой на собственные источники во властных структурах. Сам кандидат возможное назначение не комментирует – осторожность вполне разумная.

38-летний Данил Кустов – выпускник экономического факультета Воронежского аграрного университета (ВГАУ). С 2007 работал в структурах областной власти, задачей которых стояло региональное развитие и привлечение инвестиций. Службы при примерно одинаковых функциях часто меняли названия. Сейчас Данил Александрович занимает пост директора регионального Агентства по инвестициям и стратегическим проектам. На этой должности он трудится с 2015 года.

Напомним, пост руководителя департамента экономического развития стал вакантным с марта 2019 года, когда Анатолий Букреев подал заявление по собственному желанию. Не исключено, что на его уход повлияло возбуждение региональным Следственным комитетом уголовного дела. Чиновника подозревали в оплате за казенный счет мобильной связи родственников. В деле фигурировала смешная для начальника такого ранга сумма в 267 тысяч рублей. В итоге прокуратура завернула дело, но осадочек остался. В данный момент Анатолий Букреев возглавляет Центр государственной кадастровой оценки Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU