2020-01-22T10:14:27+03:00
Общество

Департамент экономического развития Воронежской области может возглавить Данил Кустов

На данный момент Данил Александрович – директор регионального Агентства по инвестициям и стратегическим проектам
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Данил Кустов.Данил Кустов.Фото: invest-in-voronezh.ru
Изменить размер текста:

В областном правительстве определились с кандидатурой на пост руководителя департамента экономического развития. Им станет Данил Кустов, утверждает «КоммерсантЪ-Черноземье» со ссылкой на собственные источники во властных структурах. Сам кандидат возможное назначение не комментирует – осторожность вполне разумная.

38-летний Данил Кустов – выпускник экономического факультета Воронежского аграрного университета (ВГАУ). С 2007 работал в структурах областной власти, задачей которых стояло региональное развитие и привлечение инвестиций. Службы при примерно одинаковых функциях часто меняли названия. Сейчас Данил Александрович занимает пост директора регионального Агентства по инвестициям и стратегическим проектам. На этой должности он трудится с 2015 года.

Напомним, пост руководителя департамента экономического развития стал вакантным с марта 2019 года, когда Анатолий Букреев подал заявление по собственному желанию. Не исключено, что на его уход повлияло возбуждение региональным Следственным комитетом уголовного дела. Чиновника подозревали в оплате за казенный счет мобильной связи родственников. В деле фигурировала смешная для начальника такого ранга сумма в 267 тысяч рублей. В итоге прокуратура завернула дело, но осадочек остался. В данный момент Анатолий Букреев возглавляет Центр государственной кадастровой оценки Воронежской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже «настоящий полковник» заставил пять женщин расстаться с 3 миллионами рублей
Cтало известно, в каких домах Воронежской области сделают капремонт до 2022 года
В Воронежской области сбили насмерть мужчину, перебегавшего дорогу
Департамент экономического развития Воронежской области может возглавить Данил Кустов
Воздух с Арктики принесет в Воронеж похолодание
Экс-губернатор Воронежской области Алексей Гордеев потерял пост вице-премьера
На фестивале «Воронежская камерата» больным детям сыграют на стеклянной арфе
В Воронеже выступят слонихи, снимавшиеся с Сергеем Шнуровым
Арт-группа «Soprano Турецкого» поздравит воронежцев с 23 февраля
В управу Ленинского района Воронежа вызвали 40 должников
В Воронеже пропал 13-летний подросток с родинкой на подбородке
Под Воронежем задержали петербуржца с незаконным пистолетом на заднем сиденье машины
Воронежцев приглашают на выставку экологического дизайна
В Воронеже начальника отделения ГИБДД оштрафовали на миллион рублей
Архитектурный форум «Зодчество VRN 2020» пройдет в бывшей типографии «Коммуна»
В Воронежской области УК оштрафовали на 250 тысяч
В Воронежской области автоворы вынесли из дорогих машин вещи на 600 тысяч рублей
Нападающего ХК «Россошь» вызвали на Кубок Поколения
В воронежском аэропорту начал работать амбулифт для пассажиров с ограниченными возможностями
В воронежский «Факел» вернулся полузащитник Дмитрий Коробов
Воронежская воспитательница просит мэрию выделить ей муниципальное жилье
Воронежский театр оперы и балета покажет в феврале «Василия Теркина»
Воронежцев приглашают на бесплатную дискуссию об истории
В воронежском аэропорту в этом году ожидают более 900 тысяч пассажиров
На проект нового терминала воронежского аэропорта выделят около 150 млн рублей
Специалисты Роспотребнадзора расскажут воронежцам о снюсах
В воронежском аэропорту установят бюст Петра I