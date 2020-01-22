Воздух с Арктики принесет в Воронеж похолодание

22 Янв. 2020 2020-01-22T09:05:23+03:00

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Обещанный воронежскими синоптиками заток холодного воздуха с севера будет особо ощутим в ночь на пятницу, 24 января. И хотя северо-западный ветер сменится на западный, столбик термометра упадет до -6 градусов, при этом будет идти небольшой снег. Впрочем, настоящую русскую зиму мы, похоже, так и не увидим. Уже днем 24 января будет около нуля. И на выходных будет то небольшой минус, то плюс. Даже оттепелью это нельзя назвать – оттаивать особо нечему. Пока одерживают победу за явным преимуществом циклоны, идущие с Европы.

В четверг, 23 января, северо-западный ветер, который сменит западный, принесет с собой, достаточно сильный снег и -2 градуса. Днем температура не изменится, а вот «белые мухи» будут летать уже не так интенсивно.

О пятнице мы уже говорили, что же касается выходных, в ночь на субботу, 25 января, будет -1 и небольшой снег. В Татьянин день будет пасмурно и +1.

Ночью в воскресенье, 26 января, синоптики прогнозируют пасмурную погоду, столбик термометра будет держаться около ноля. Днем потеплеет до +2, солнце по-прежнему будет закрыто тучами.

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ИСТОЧНИК KP.RU