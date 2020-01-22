2020-01-22T08:36:42+03:00
Общество

Экс-губернатор Воронежской области Алексей Гордеев потерял пост вице-премьера

В состав нового правительства он не вошел
Юрий КОЗЛОВ
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Алексей Гордеев руководил Воронежской областью восемь лет.Алексей Гордеев руководил Воронежской областью восемь лет.Фото: из архива «КП»
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На этот раз экс-губернатор Воронежской области Алексей Гордеев в аппаратных играх не преуспел. Хотя депутаты Госдумы рекомендовали включить его в состав нового правительства, при новом премьер-министре Михаиле Мишустине ему там места не нашлось.

Напомним, в правительстве, возглавляемом Дмитрием Медведевым, Алексей Гордеев занимал пост вице-премьера, курировавшего сельское хозяйство и вопросы экологии и природных ресурсов. При этом министры, в ведении которых находятся до недавнего времени курируемые Алексеем Васильевичем направления деятельности, два Дмитрия Патрушев и Кобылкин свои посты сохранили.

Напомним, Алексей Гордеев руководил Воронежской областью с 2009 по 2017 годы. 25 декабря 2017-го он стал полномочным представителем Президента в ЦФО. А в мае 2018 года его назначили вице-премьером.

По будущему Алексея Гордеева аналитики рисуют различные сценарии. От кажущейся малореальной перспективы стать губернатором Липецкой области до более вероятной возможностью снова стать полпредом Президента. Тем более эта работа Алексею Васильевичу уже знакома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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