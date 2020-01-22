На фестивале «Воронежская камерата» больным детям сыграют на стеклянной арфе

22 Янв. 2020 2020-01-22T07:19:26+03:00

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Третий фестиваль камерной музыки пройдет в столице Черноземья с 21 по 26 апреля. В этом году организаторы делают ставку на мировые премьеры в исполнении ведущих музыкантов академического жанра. В частности, воронежцев ждет фортепианное трио Николая Лопатникова в исполнении «Брамс-трио». Кроме того, на фестивале выступит дуэт Павла Милюкова (скрипка) и Филиппа Копачевского (фортепиано) и камерный оркестр «Академия старинной музыки» под руководством Татьяны Гринденко. Александр Лемешев даст благотворительный концерт - сыграет на стеклянной арфе для онкобольных детей в Воронежской областной детской клинической больнице № 1 (дата концерта уточняется).

Кроме того, в афише фестиваля творческие встречи, мастер-классы, вечер этнической музыки, концерт-экскурсия и благотворительное выступление.

ПРОГРАММА ФОРУМА

21 апреля в 19.00 в филармонии – открытие фестиваля. Павел Милюков (скрипка) и Филипп Копачевский (фортепиано). В программе вечера: Соната № 1 для скрипки и фортепиано Шумана, Соната № 3 для скрипки и фортепиано Грига, Соната для скрипки и фортепиано Франка, Интродукция и рондо каприччиозо Сен-Санса.

22 апреля в 19.00 в филармонии выступит единственный в России клавесинный дуэт А&А – Анна Кискачи и Анастасия Антонова. В программе: Danse macabre, Танец безумия, Танец любви, Танец жизни, Танец смерти, произведения Люлли, Генделя, Боккерини, Пёрселла, Дворжака, Сен-Сенса.

23 апреля в 19.00 в филармонии выступит этнический квартет Subtilu-Z (Литва). В программе композиции литовских авторов, инструментальные аранжировки в стиле world\fussion, джаз, рок, современный фолк, кроссовер.

24 апреля в 19.00 в филармонии сыграет камерный оркестр «Академия старинной музыки» под руководством Татьяны Гринденко. В программе произведения Генри Пёрселла и Владимира Мартынова «Старик и море». Посвящается Юрию Любимову. Партию фортепиано исполняет автор. В рамках фестиваля пройдет встреча с композитором.

25 апреля в 15.00 в усадьбе Сталь фон Гольштейнов (Репное) Александр Лемешев сыграет на стеклянной арфе произведения Моцарта, Доницетти и других композиторов. В концерте примут участие Воронежский академический симфонический оркестр и солистка филармонии Елена Старкова.

26 апреля в 18.00 в филармонии на закрытии фестиваля выступит «Брамс-трио» - Наталия Рубинштейн (фортепиано), Николай Саченко (скрипка), Кирилл Родин (виолончель). Музыканты сыграют Элегическое трио № 2 («Памяти великого художника») Рахманинова, Фортепианное трио Лопатникова.

ИСТОЧНИК KP.RU