2020-01-22T00:28:28+03:00
Звезды

В Воронеже выступят слонихи, снимавшиеся с Сергеем Шнуровым

Новая программа будет гастролировать в цирке с 1 по 23 февраля
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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С 1 февраля в воронежском цирке начнутся гастроли новой программы. В двухчасовом представлении «Шоу слонов», которое привезет в наш город продюсерский центр Дарьи Костюк, зрители увидят венецианский маскарад и бразильский карнавал, «прогуляются» по Монмартру. В программе высшая школа дрессуры лошадей и верховой езды, номера с морскими котиками, арабскими верблюдами, веселые пони, неутомимыми собачками и разноцветными попугаями какаду и ара. Поклонников циркового искусства ждут номера с групповыми акробатами, воздушными гимнастами, эквилибристами на пьедестале, клоунской группой «Внуки лейтенанта Шмидта» и даже волшебство с исчезновением человека!

«Гвоздем» представления является аттракцион с индийскими слонами лауреата Международного циркового фестиваля "ИДОЛ-2019", артиста Варшавского цирка Сергея Гулевича. Его подопечные Дженни и Магда – настоящие звезды и не только цирка, но и кино. Эти слонихи снимались, дублируя друг друга, в фильме «Слон», где главную роль сыграл Сергей Шнуров! В аттракционе слонихи катают дрессировщиков на хоботе, играют с залом в мячик, делают ласточку, становятся в стойки.

Гастроли продлятся по 23 февраля. Первые представления пройдут 1 февраля в 16.00 и 2 февраля в 12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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