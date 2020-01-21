Арт-группа «Soprano Турецкого» поздравит воронежцев с 23 февраля
23 февраля в столице Черноземья выступит арт-группа «Soprano Турецкого». Красивый подарок мужчинам к празднику. Артистки привезут поклонникам шоу в лучших мировых традициях.
Девизом программы стали главные слова, которые мечтает услышать каждый. Нежная, страстная, кроткая, безудержная - такая разная и такая желанная. Лучше любых слов о ней расскажет... музыка. Созвездие женских голосов и романтический музыкальный коктейль из оперы и мюзикла, классики и рока, звездных поп-хитов, киномузыки и авторских песен. Зрителей ждет музыкальный калейдоскоп от лирической «Волги» до страстной «Кармен», от рок-хитов Элвиса Пресли до мюзикла «Бурлеск».
Шоу пройдет в Event Hall 23 февраля в 19.00 (6+).
ИСТОЧНИК KP.RU