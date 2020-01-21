В Воронеже пропал 13-летний подросток с родинкой на подбородке
В Воронеже пропал без вести 13-летний Артур Старостин. Об этом сообщили волонтеры из поисково-спасательного отряда «Черноземье». Мальчик вышел на прогулку с собакой в 8 часов утра в понедельник, 20 января. Позже собака вернулась домой одна, а ребенок – нет.
Приметы Артура: рост 170 см, среднего телосложения, русые волосы, короткая стрижка. Из особых примет -родинка слева на подбородке, ближе к горлу шрам.
В день исчезновения подросток был в чёрным пуховике с голубым капюшоном внутри, короткие тёмно-синие штаны с карманами, в чёрных ботинках.
Всех, кто видел Артура, просят позвонить по телефонам 8-960-131-97-08, 112 или 102.
ИСТОЧНИК KP.RU