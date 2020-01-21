2020-01-21T19:41:35+03:00
Происшествия

Под Воронежем задержали петербуржца с незаконным пистолетом на заднем сиденье машины

Суд назначил ему полтора года исправительной колонии строгого режима
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Станислава Шевченкофото Станислава ШевченкоФото: из архива «КП»
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В начале ноября 2019 года на трассе в Рамонскопм районе сотрудники ДПС остановили для проверки документов автомобиль «Тайота», за рулем которого находился 32-летний житель Санкт-Петербурга. При досмотре его машины инспекторы обнаружили на заднем сиденье гладкоствольное огнестрельное оружие – самозарядный пистолет девятимиллиметрового калибра. Документов на него у мужчины не было.

Как выяснили следователи, оружие задержанный нашел в лесополосе неподалеку от Санкт-Петербурга и возил с собой в машине, вместо того, чтобы сдать, как предписывает закон. Проведенная экспертиза подтвердила, что пистолет пригоден для стрельбы с использованием пистолетных патронов центрального боя калибра 9 мм.

Рамонский районный суд признал петербуржца виновным в незаконном хранении оружия и назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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