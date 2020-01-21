В Воронеже начальника отделения ГИБДД оштрафовали на миллион рублей

21 Янв. 2020 2020-01-21T19:02:29+03:00

Его судили за помощь в сдаче двух экзаменов. За это теперь уже бывшему сотруднику ГИБДД заплатили 70 тысяч рублей

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Во вторник, 21 января, Левобережный районный суд вынес приговор 37-летнему бывшему начальнику экзаменационного отделения ГИБДД № 2.

По данным следствия, в августе 2019 года к начальнику обратился знакомый. Он попросил принять экзамен у девушки из Воронежа за 35 тысяч рублей. В итоге «теорию» будущая автоледи сдала легко: руководитель отделения ГИБДД просто продиктовал ей правильные ответы, которые она записала. По той же схеме он принял экзамен у еще одного «клиента» - на этот раз мужчины. Гаишник получил и от него 35 тысяч, после чего его задержали. И возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки за незаконные действия».

В полиции заявили, что если вина их сотрудника подтвердится, его уволят, а непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности. Судя по тому, что начальник отделения уже бывший, меры приняты.

- Суд согласился с доводами прокурора и приговорил экс-начальника отделения к 3,5 годам лишения свободы условно с двумя годами испытательного срока. Он должен будет заплатить штраф – миллион рублей. Кроме того, с него взыщут в государственную казну сумму двух взяток – 70 тысяч рублей. По крайней мере ближайшие три года бывший сотрудник ГИБДД не сможет работать в правоохранительных органах. Приговор можно обжаловать в течение десяти дней, - рассказали в прокуратуре Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU