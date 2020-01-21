2020-01-21T18:58:22+03:00
Звезды

Архитектурный форум «Зодчество VRN 2020» пройдет в бывшей типографии «Коммуна»

Уже разработана концепция события
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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«Зодчество VRN» в этом году пройдет на территории бывшей типографии «Коммуна». Руководитель регионального департамента архитектуры и градостроительства Андрей Еренков рассказал, что ведущей темой 13-го архитектурного форума станет роль горожан и экспертных сообществ в городском развитии. Программа двухдневного форума будет разбита на две части. Первый день будет посвящен профессиональной повестке и конкурсу проектов, а второй - событиям для горожан.

«Зодчество VRN» проходил в бывшей типографии газеты «Коммуна» - в 2014 году. С легкой руки архитекторов, в дальнейшем она становилась пространством для различных творческих проектов. Но этим летом они архитектурный форум и Платоновфест пройдут в ее стенах в последний раз. В ближайших планах собственника - трансформировать «Коммуну» в современный кластер креативных индустрий, на форуме как раз будет представлена актуальная концепция развития территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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