2020-01-21T18:30:38+03:00
Происшествия

В Воронежской области автоворы вынесли из дорогих машин вещи на 600 тысяч рублей

Теперь каждому из них грозит до шести лет тюрьмы
Олег ИВАНОВ
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- Задержаны участники межрегиональной преступной группы, занимавшейся кражами денег и другого ценного имущества из припаркованных дорогостоящих машин. Ими оказались двое жителей Ростовской области, 33 и 34 лет, ранее судимые за совершение имущественных преступлений, - сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

В августе 2019 года автоворы занимались тем, что разбивали стекла автомобилей, залезали в салоны дорогих автомобилей и крали деньги, инструменты, офисную технику, да и все остальное, что попадалось под руку. Общая сумма ущерба составила более 600 тысяч рублей.

Оперативники изъяли часть похищенного имущества в квартире, где жил один из преступников.

Возбуждено четыре уголовных дела по ст. 158 УК РФ «Кража». Опрошены потерпевшие, свидетели преступлений, собраны необходимые вещественные доказательства. Советский районный суд отправил мужчин под стражу. Каждому из них грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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