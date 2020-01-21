2020-01-21T18:19:44+03:00
Спорт

Нападающего ХК «Россошь» вызвали на Кубок Поколения

Игрока фарм-клуба воронежского «Бурана» Даниил Войтко тем самым признали одним из лучших хоккеистов первенства НМХЛ
Юрий КОЗЛОВ
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Кубок Поколения разыграют 1 февраля в Перми.Кубок Поколения разыграют 1 февраля в Перми.Фото: с сайта ХК «Буран»
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Нападающего ХК «Россошь» Даниил Войтко вызвали на Кубок Поколения-2020. Мат ч с элементами шоу состоится в Перми 1 февраля, сообщили в пресс-службе ХК «Буран». Напомним, клуб из райцентра является дочерним для «ураганных».

Как и в прошлом сезоне, лучшие игроки Первенства НМХЛ (Национальной молодежной хоккейной лиги), где выступает «Россошь», сыграют со сборной СХЛ (Студенческой хоккейной лиги). Матч пройдет в Ледовом дворце имени Сухарева.

Состав сборной первенства НМХЛ будет определен тренерским штабом, который в свою очередь будет сформирован Федерацией хоккея России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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