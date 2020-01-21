2020-01-21T17:39:27+03:00
Общество

В воронежском аэропорту начал работать амбулифт для пассажиров с ограниченными возможностями

Раньше людей с инвалидностью поднимали просто на руках
Виктор ЛЕВШАКОВ
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На обновление техники в воронежском аэропорту в 2020 году заложено около 100 млн рублей. Об этом 21 января рассказал Роман Фроленко, генеральный директор авиагавани. В частности эти деньги пойдут на обновление машин, которые используются для очистки аэродрома от снега.

- Обновление также затронет пожарный автомобили – у нас есть специальная спасательная служба, - отметил спикер.

Впрочем, аэропорт начал обновление спецтехники еще 2019 году. Так, был куплен амбулифт - приспособление для пассажиров с инвалидностью в аэропорте. Эта специальная машина обеспечивает удобную и безопасную посадку в самолет людей с ограниченными возможностями. Раньше, к сожалению, таких людей переносили просто на руках.

- Это достаточно дорогая машина. Мы уже ввели ее в строй и используем, - сказал Роман Фроленко.

Также были куплены распределители жидких реагентов, что позволит более интенсивно обрабатывать дорожное полотно и убирать обледенение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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