В управу Ленинского района Воронежа вызвали 40 должников

21 Янв. 2020 2020-01-21T21:18:08+03:00

К этому моменту в бюджет города поступили 17 миллионов недоимки по налогам

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В Ленинском районе Воронежа на совещание по мобилизации доходов пригласили представителей организаций, предпринимателей и физических лиц, имеющих долги. Всего – 40 нарушителей. На встрече стороны согласовали график погашения финансовых обязательств.

Благодаря планомерной работе управы на сегодня удалось привлечь в бюджет города 17 миллионов рублей недоимок по налогам.

Попутно работодателям напомнили о недопустимости применения скрытых форм оплаты труда, влияющих впоследствии на размеры пенсий, пособий по временной нетрудоспособности, оплату отпусков и получение имущественных вычетов работников.

ИСТОЧНИК KP.RU