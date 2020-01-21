В управу Ленинского района Воронежа вызвали 40 должников
В Ленинском районе Воронежа на совещание по мобилизации доходов пригласили представителей организаций, предпринимателей и физических лиц, имеющих долги. Всего – 40 нарушителей. На встрече стороны согласовали график погашения финансовых обязательств.
Благодаря планомерной работе управы на сегодня удалось привлечь в бюджет города 17 миллионов рублей недоимок по налогам.
Попутно работодателям напомнили о недопустимости применения скрытых форм оплаты труда, влияющих впоследствии на размеры пенсий, пособий по временной нетрудоспособности, оплату отпусков и получение имущественных вычетов работников.
ИСТОЧНИК KP.RU