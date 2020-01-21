В воронежский «Факел» вернулся полузащитник Дмитрий Коробов

21 Янв. 2020 2020-01-21T17:28:50+03:00

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«Факел» усилил линию полузащиты хорошо знакомым воронежским болельщикам игроком – Дмитрием Коробовым. Вместе с нашей командой он выходил в ФНЛ из второго дивизиона в сезоне 2014-15 годов. Потом сыграл за «Факел» в первой части чемпионата 2015-16 годов и решил попробовать свои силы в Премьер-лиге – отправился в «Урал» из Екатеринбурга. Закрепиться в основе Дмитрию там не удалось, пришлось вернуться в ФНЛ. Тем не менее за «Урал» он играл, пусть и не так часто, целый год.

В ФНЛ Коробов вернулся к нашим соседям – в курский «Авангард». До последнего времени он играл там. В составе «Урала» и «Авангарда» Коробов стал дважды финалистом Кубка России. Также в активе Дмитрия одна игру в составе сборной России в отборочном турнире первенства Европы среди футболистов до 21 года.

Напомним, в зимний перерыв «Факел» пополнил еще один игрок, ранее выступавший за курский «Авангард» - чеченский защитник Аслан Дашаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU