2020-01-21T17:09:08+03:00
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Воронежский театр оперы и балета покажет в феврале «Василия Теркина»

Премьеру ставит режиссер из Санкт-Петербурга
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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К 75-летию Великой победы Воронежский театр оперы и балета готовит премьеру. Музыкальный спектакль «Василий Теркин» соединит поэзию Александра Твардовского и музыку известного композитора, автора песен «Смуглянка» и «Эх, дороги» Анатолия Новикова. Спектакль ставит режиссер Андрей Егоров, худрук Санкт-Петербургского музыкального театра драмы и комедии. Постановщик анонсировал работу как историю о любви, смерти и жизни, это будет современный взгляд на военную эпоху.

Оформлением спектакля занимается художник из Санкт-Петербурга Василий Семенов. Художественное решение постановки будет сочетать приемы классического театра и инновационные технологии - анимированные видео-проекции, которые создал видео-художник Артемий Кушулун.

Балетмейстер проекта Денис Постоев поставил яркие массовые танцевальные номера и реалистические драматические сцены. Музыкальной частью спектакля занимается дирижер военного оркестра Воронежского института правительственной связи ФСО Вадим Мунаев.

В спектакле заняты ведущие солисты оперной труппы, артисты хора, балета и музыканты симфонического оркестра театра.

Премьера запланирована в феврале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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