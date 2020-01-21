2020-01-21T19:18:43+03:00
Общество

Воронежцев приглашают на выставку экологического дизайна

Горожанам покажут вторую жизнь пластика
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта Московского музея дизайнафото с сайта Московского музея дизайна
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В пятницу, 24 января, в воронежском выставочном зале (улица Кирова,8) откроется московская выставка «Фантастик пластик», посвященная экологическому дизайну. Горожанам покажут, как можно использовать пластиковые изделия и отслужившую тару с пользой и красиво.

- Пластик – уникальный материал, который может получить вторую жизнь, если сдавать его в переработку, - рассказала Ольга Дружинина, заместитель директора по научной работе Московского музея дизайна. - Многие дизайнеры считают его материалом неограниченных возможностей и используют для создания самых разнообразных изделий – от украшений до арт-инсталляций.

Авторы проекта призывают зрителей изменить свое отношение к пластику и его вторичному использованию. На выставке зрители увидят работы зарубежных и российских дизайнеров и дизайн-студий. Это реализованные проекты и экспериментальные идеи использования пластика, отслужившего свой срок – объекты и фотографии предметов из переработанного пластика.

Выставка откроется в 17.00 24 января и будет работать до 7 февраля. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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