Воронежцев приглашают на выставку экологического дизайна
В пятницу, 24 января, в воронежском выставочном зале (улица Кирова,8) откроется московская выставка «Фантастик пластик», посвященная экологическому дизайну. Горожанам покажут, как можно использовать пластиковые изделия и отслужившую тару с пользой и красиво.
- Пластик – уникальный материал, который может получить вторую жизнь, если сдавать его в переработку, - рассказала Ольга Дружинина, заместитель директора по научной работе Московского музея дизайна. - Многие дизайнеры считают его материалом неограниченных возможностей и используют для создания самых разнообразных изделий – от украшений до арт-инсталляций.
Авторы проекта призывают зрителей изменить свое отношение к пластику и его вторичному использованию. На выставке зрители увидят работы зарубежных и российских дизайнеров и дизайн-студий. Это реализованные проекты и экспериментальные идеи использования пластика, отслужившего свой срок – объекты и фотографии предметов из переработанного пластика.
Выставка откроется в 17.00 24 января и будет работать до 7 февраля. Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU