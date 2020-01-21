Воронежцев приглашают на бесплатную дискуссию об истории
Горожанам расскажут о роли опричнины
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29 января в Воронеже пройдут исторические дебаты на тему «Опричнина - тирания или необходимость» в рамках проекта «Школа исторической грамотности». Историки Павел Дмитриев и Артем Кобляков обсудят роль опричнины в русской истории, была ли она необходима для сохранения русского государства или это всего лишь метод укрепления личной власти царя Ивана Грозного. Пройдет дискуссия, как сегодня оценивать опричнину.
Встреча пройдет в 18.30 в книжном магазине «Амиталь на Пушкинской», вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU