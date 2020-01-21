2020-01-21T16:37:34+03:00
Общество

В воронежском аэропорту в этом году ожидают более 900 тысяч пассажиров

Хотя, возможно, что итоговая цифра будет еще больше
Виктор ЛЕВШАКОВ
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В ближайшей перспективе у воронежцев может появиться возможность напрямую улететь в БарселонуВ ближайшей перспективе у воронежцев может появиться возможность напрямую улететь в БарселонуФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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- По результатам 2020 года мы ожидаем обслужить более 900 тысяч пассажиров, - заявил Роман Фроленко, генеральный директор Международного аэропорта Воронеж на пресс-конференции 21 января. – Это даже пессимистичный прогноз. По оптимистичному - мы возможно преодолеем планку в миллион. Загадывать рано. Летнее расписание еще не сформировано.

Для сравнения за 2019 год через воронежский аэропорт прошло более 850 тысяч пассажиров. Конечно, дополнительно жителей и гостей нашего региона могли бы заинтересовать новые направления, особенно в европейские страны.

- У нас уже есть чартерные рейсы в Европу. Надеюсь, что в ближайшей перспективе у нас появится Барселона. Если же говорить о регулярных рейсах, то сейчас мы не видим достаточного пассажиропотока на какие-то отдельные направления. Есть потенциально интересные направления в Германию и Испанию, - подчеркнул Роман Фроленко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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