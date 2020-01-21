2020-01-21T17:13:18+03:00
Общество

Воронежская воспитательница просит мэрию выделить ей муниципальное жилье

По закону она имеет на это право
Елена ФЕДЯШЕВА
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Чиновники обещали рассмотреть просьбу и помочь Елена ПоповойЧиновники обещали рассмотреть просьбу и помочь Елена ПоповойФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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Воспитательница воронежского детского сада, мама двоих детей Елена Попова, обратилась к руководителю управления жилищных отношений мэрии Олегу Зацепину с просьбой помочь в решении жилищного вопроса. Женщина не имеет своей квартиры, но как сотруднику муниципального предприятия, ей может быть предоставлено муниципальное жилье.

Олег Зацепин рассказал, какие документы необходимо предоставить, чтобы мэрия рассмотрела обращение и выделила заявительнице жилье.

В ходе приема к чиновнику кроме Елены Поповой обращались горожане с просьбами о проведении капремонта помещений, а также расселении из аварийного и ветхого жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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