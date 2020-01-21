Воронежская воспитательница просит мэрию выделить ей муниципальное жилье
Воспитательница воронежского детского сада, мама двоих детей Елена Попова, обратилась к руководителю управления жилищных отношений мэрии Олегу Зацепину с просьбой помочь в решении жилищного вопроса. Женщина не имеет своей квартиры, но как сотруднику муниципального предприятия, ей может быть предоставлено муниципальное жилье.
Олег Зацепин рассказал, какие документы необходимо предоставить, чтобы мэрия рассмотрела обращение и выделила заявительнице жилье.
В ходе приема к чиновнику кроме Елены Поповой обращались горожане с просьбами о проведении капремонта помещений, а также расселении из аварийного и ветхого жилья.
ИСТОЧНИК KP.RU