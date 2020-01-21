2020-01-21T16:34:31+03:00
Общество

Специалисты Роспотребнадзора расскажут воронежцам о снюсах

В области открыли «Горячую линию»
Елена ФЕДЯШЕВА
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После запрета на реализацию некурительных никотиносодержащих смесей Роспотребнадзор организовал «Горячую линию» для ответа на вопросы граждан, а также разъяснения им о вреде снюсов. В Воронежской области она будет работать до 3 февраля. В течение этого времени жители региона могут задать свои вопросы или сообщить о нарушениях и реализации запрещенной продукции по бесплатному телефону 8-800-201-59-78 в рабочие дни с 08-30 до 17-15 (перерыв с 12-00 до 12-45).

От жителей районов области звонки принимаются по номерам:

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах: 8(47346) 2-08-29, 8(47346) 2-77-17, 8(47361) 2-26-65;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах: 8(47354) 6-38-22;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах: 8(47363) 2-18-15;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах:8(47391)4-56-46;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах: 8(47341) 5-41-51;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах: 8(47362) 2-48-93;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах: 8(47396) 2-72-12 и 8(47396) 2-76-16;

- территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах: 8 (47372) 2-17-68.

ИСТОЧНИК KP.RU

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