2020-01-21T15:38:16+03:00
Общество

В воронежском аэропорту установят бюст Петра I

Ко дню рождения последнего царя всея Руси в аэровокзале ожидаются изменения
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Роман ФроленкоРоман ФроленкоФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В воронежском аэровокзале будет установлен бюст Петра I. Монумент станет частью концепции оформления аэропорта, над которой работали в течение прошлого года. Об этом 21 января на пресс-конференции рассказал генеральный директор международного аэропорта Воронеж Роман Фроленко.

Напомним, 31 мая 2019 года президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен 44 аэропортам. Глава государства постановил дать международному аэропорту Воронеж имя Петра I. Имя императора выбрали сами воронежцы во время голосования. Петр I обошел, например, космонавта Константина Феоктистова или поэта Алексея Кольцова. Не обошлось без скандала: глава Общественной палаты Санкт-Петербурга Нина Кукурузова возмутилась, что имя государя не достанется аэропорту северной столицы.

Презентация бюста Петра I состоится этим летом, в день рождения последнего царя всея Руси - 9 июня. Кроме того, к этому времени будут изменены некоторые элементы в действующем аэровокзале. Например, будет добавлено имя Петра I на фасадную группу, также появятся информационные баннеры.

- Мы ориентируемся на образ молодого Петра, когда он был еще не тем полководцем, который прорубил окно в Европу, а только начинал здесь постройку флота, - отметил Роман Фроленко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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