2020-01-21T18:35:37+03:00
Общество

В Воронежской области УК оштрафовали на 250 тысяч

А ее директора – на пять
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта прокуратуры Воронежской областифото с сайта прокуратуры Воронежской области
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Результаты проверки Острогожской межрайонной прокуратурой деятельности местной УК по жалобам жителей стали основанием для обращения в суд. Больше двух лет обслуживающая организация игнорировала заявления жильцов и не исполняла свои прямые обязанности.

Так, УК не приняла мер к поверке общедомовых счетчиков тепла в обслуживаемых домах и накопила долг перед ресурсоснабжающими организациями за поставленные ресурсы. Кроме того, в нарушение требований закона компания не разместила в информационной системе ГИС ЖКХ информацию об объектах жилищного фонда, включая их технические характеристики и состояние; о перечне предоставляемых коммунальных услуг, выполняемых работах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме; размере платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме по видам ресурсов.

По итогам проверки прокуратура возбудила в отношении УК дело об административном правонарушении, материалы передали в суд. По итогам их рассмотрения Мировой суд назначил компании штраф в размере 250 тысяч рублей, а директора отдельно наказал штрафом в пять тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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