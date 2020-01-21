2020-01-21T15:10:19+03:00
Общество

Около 28 млн рублей выделили на субсидирование перелетов из Воронежа в Новосибирск и Казань

Пассажиры могут приобрести авиабилеты по фиксированным тарифам
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
Поддержка вышеуказанных направлений стала возможной на основании приказа РосавиацииПоддержка вышеуказанных направлений стала возможной на основании приказа РосавиацииФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

В 2020 году правительство Воронежской области планирует выделить средства для субсидирования авиарейсов по маршрутам «Воронеж – Новосибирск» («Сибирь») и «Воронеж – Казань» («РусЛайн»).

Ранее из областного бюджета в 2019 году выделяли 9 млн рублей на авиарейсы по маршруту «Воронеж – Новосибирск». Их выполняла авиакомпания «Сибирь».

На этот раз в число востребованных направлений помимо Новосибирска также вошла Казань. В 2020 году финансирование составит 27 млн 753 тысячи рублей – деньги будут выделены из региональной казны в рамках программы «Развитие транспортной системы».

- Поддержка вышеуказанных направлений стала возможной на основании приказа Росавиации, включившей авиамаршруты в число субсидируемых как из Федерального центра, так и из бюджетов регионов аэропортов назначения. Благодаря этому пассажиры могут приобрести авиабилеты по фиксированным тарифам, - отметили в пресс-службе правительства Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Специалисты Роспотребнадзора расскажут воронежцам о снюсах
В воронежском аэропорту установят бюст Петра I
Около 28 млн рублей выделили на субсидирование перелетов из Воронежа в Новосибирск и Казань
В Воронеже могут появиться новые автобусные маршруты в аэропорт
В Воронеже возбудили уголовное дело по факту исчезновения чиновника
В Воронеже пройдет фестиваль скандинавского короткометражного кино
В Воронеже ожидается штормовой ветер
В воронежском аэропорту курилки не появятся до реконструкции
В реконструкции битвы за Воронеж примет участие советский танк Т 70
Жителю Воронежской области грозит уголовное наказание за три срубленных дуба
26-летний разбойник отобрал у 36-летнего воронежца кошелек с 4000 рублей
В Воронеже ночью сгорели два автомобиля
В Воронежской области животные стали почти в три раза реже болеть бешенством
Житель Воронежской области забил собутыльника молотком
В Воронеже «Хонда» снесла грузовик и отбойник
Воронежцы выступили за сохранение долгих новогодних выходных
Воронежцам показывают картины с борисоглебского пленэра
Житель Воронежской области обматерил ювелирный магазин
Под Воронежем пьяная автомобилистка съехала в кювет на «Шевроле-Нива»
Жители квартала на Московском проспекте в Воронеже на час лишились света и горячей воды
В Воронеже за 2019 год заменили неизолированные электропровода на 78 улицах
В Воронеже стартует фестиваль «Защитники Отечества»