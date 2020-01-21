Около 28 млн рублей выделили на субсидирование перелетов из Воронежа в Новосибирск и Казань

21 Янв. 2020 2020-01-21T15:10:19+03:00

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В 2020 году правительство Воронежской области планирует выделить средства для субсидирования авиарейсов по маршрутам «Воронеж – Новосибирск» («Сибирь») и «Воронеж – Казань» («РусЛайн»).

Ранее из областного бюджета в 2019 году выделяли 9 млн рублей на авиарейсы по маршруту «Воронеж – Новосибирск». Их выполняла авиакомпания «Сибирь».

На этот раз в число востребованных направлений помимо Новосибирска также вошла Казань. В 2020 году финансирование составит 27 млн 753 тысячи рублей – деньги будут выделены из региональной казны в рамках программы «Развитие транспортной системы».

- Поддержка вышеуказанных направлений стала возможной на основании приказа Росавиации, включившей авиамаршруты в число субсидируемых как из Федерального центра, так и из бюджетов регионов аэропортов назначения. Благодаря этому пассажиры могут приобрести авиабилеты по фиксированным тарифам, - отметили в пресс-службе правительства Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU