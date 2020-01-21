В Воронеже могут появиться новые автобусные маршруты в аэропорт

21 Янв. 2020 2020-01-21T14:36:12+03:00

Пока же добраться до авиагавани можно только на № 120А и № 49А

Изменить размер текста: A A

С 1 декабря 2019 года отменили часть межмуниципальных маршрутов, обслуживающих аэропорт: № 9КСА, № 27А, № 3А, № 70А.

Остались только два автобуса. При этом маршрут № 120А «Больница Электроника - Аэропорт» в первый день зимы сократили до остановки «Ж/д вокзал Воронеж-1», а у № 49А «Масловка - Аэропорт» - до остановки «Станция Придача».

- До аэропорта ходят два городских маршрута. Мы с департаментом промышленности и транспорта Воронежской области прорабатываем этот вопрос. Важно, чтобы были не просто какие-то автобусы, а маршруты, которые позволяют доставлять пассажиров от железнодорожного вокзала и автовокзала в аэропорт. Скорее всего, эти маршруты будут развиваться. Возможно, будет изменен график в сторону сокращения времени между рейсами. Вероятно, появятся и какие-то другие маршруты, потому что пассажиропоток аэропорта серьезно растет, - отметил Роман Фроленко, генеральный директор Международного аэропорта Воронеж на пресс-конференции 21 января.

По словам, Романа Станиславовича, руководство аэропорта не заинтересовано в том, чтобы люди приезжали в авиагавань на личном транспорте.

- Кто-то считает, что мы серьезно зарабатываем на платной парковке. Но она на самом деле сделана только для того, чтобы ограничить пребывание автомобиля на привокзальной площади. До того, как установили шлагбаумы, был полный бардак: машины ставили где угодно. Мы заинтересованы, чтобы именно максимальное количество автобусов приходило к нам, - отметил Роман Фроленко.

ИСТОЧНИК KP.RU