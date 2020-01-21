В Воронеже возбудили уголовное дело по факту исчезновения чиновника
СУСК по Воронежской области возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения Геннадия Митрофановича Атрещенкова, работающего в администрации Воронежской области. Он является начальником отдела подготовки управленческих кадров и замруководителя «Центра эффективности правительства Воронежской области».
Напомним, Геннадий Митрофанович пропал 8 января – вышел в парикмахерскую и больше его никто не видел.
Приметы пропавшего: на вид 50-55 лет, рост 185-190 см., среднего телосложения, глаза серо-голубые, волосы короткие, седые, имеются залысины.
На момент исчезновения был одет: куртка черного цвета с капюшоном, со вставкой светлого цвета, тканевая шапка темного цвета, рубашка в клетку синего цвета, брюки темного цвета. Обут в темные ботинки.
Полицейские и следователи просят всех, кому что-то известно о пропавшем, сообщить по телефонам: 8 (473) 275-90-97, 269-81-36, 269-81-30 или 02. Конфиденциальность гарантирована.
ИСТОЧНИК KP.RU