2020-01-21T14:29:01+03:00
Общество

В Воронеже возбудили уголовное дело по факту исчезновения чиновника

Геннадия Атрещенкова безуспешно ищут с 8 января
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта ГУ МВД по Воронежской областифото с сайта ГУ МВД по Воронежской области
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СУСК по Воронежской области возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения Геннадия Митрофановича Атрещенкова, работающего в администрации Воронежской области. Он является начальником отдела подготовки управленческих кадров и замруководителя «Центра эффективности правительства Воронежской области».

Напомним, Геннадий Митрофанович пропал 8 января – вышел в парикмахерскую и больше его никто не видел.

Приметы пропавшего: на вид 50-55 лет, рост 185-190 см., среднего телосложения, глаза серо-голубые, волосы короткие, седые, имеются залысины.

На момент исчезновения был одет: куртка черного цвета с капюшоном, со вставкой светлого цвета, тканевая шапка темного цвета, рубашка в клетку синего цвета, брюки темного цвета. Обут в темные ботинки.

Полицейские и следователи просят всех, кому что-то известно о пропавшем, сообщить по телефонам: 8 (473) 275-90-97, 269-81-36, 269-81-30 или 02. Конфиденциальность гарантирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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