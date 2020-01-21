2020-01-21T14:26:46+03:00
Звезды

В Воронеже пройдет фестиваль скандинавского короткометражного кино

В программе шесть фильмов
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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25 января в Воронеже пройдет фестиваль скандинавского короткометражного кино Nordic Shorts. В его программу вошли шесть фильмов из Швеции и Финляндии, номинанты и победители международных фестивалей, которые представляют актуальные жанры и темы.

Воронежские киноманы увидят два свежих фильма, снятых на 16-мм кинопленку, - «Палка» (Финляндия) и «В ожидании смерти» (Швеция). «В ожидании смерти» - камерная черная комедия-диалог между умирающим отцом и взрослым сыном. В их разговоре о нелепых вещах (о фарше в холодильнике) вдруг проскальзывает совершенно неожиданная тайна, которую отец хранил всю свою жизнь. Эта картина - наглядная иллюстрация человеческого качества откладывать самое главное на потом.

Показы пройдут в книжном клубе «Петровский», начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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