В Воронеже ожидается штормовой ветер

21 Янв. 2020 2020-01-21T14:03:54+03:00

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Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области со ссылкой на прогноз гидрометцентра предупреждает жителей региона об ухудшении погодных условий в ближайшие сутки. В период с 18.00 21 января до 18.00 22 января ожидается усиление западного ветра с порывами до 15-18 метров в секунду.

Горожанам и жителям области рекомендуют заранее закрепить конструкции на подворьях и быть осторожными при нахождении в этот период на улице, а также обращать внимание на оборванные линии электропередач и не приближаться к ним.

ИСТОЧНИК KP.RU