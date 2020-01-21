В воронежском аэропорту курилки не появятся до реконструкции

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:50:46+03:00

Сейчас отведенные для этого места есть за вокзалом

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В 2020 году курилки не появятся в международном аэропорту Воронеж имени Петра I. Об этом 21 января на пресс-конференции рассказал генеральный директор авиагавани Роман Фроленко.

- В существующем аэровокзале мало места для пассажиров. А если мы будем еще курилки туда добавлять - это будет неправильно по отношению к тем, кто не курит. У нас есть отведенные для этого места за вокзалом. По сравнению с «Домодедово» все находится в шаговой доступности. Поэтому в текущем аэровокзале курилок не будет, - отметил Роман Станиславович.

Вместе с тем в новом аэровокзале, который пока только собираются проектировать, рассматривается подобная возможность. Но пока решения по этому поводу нет.

Курить в аэропортах запретили шесть лет назад. Однако 12 декабря 2019 года Госдума в третьем чтении приняла законопроект, разрешающий курение в специальных помещениях на территории аэропорта в зоне ожидания зарегистрированных пассажиров. И вот курилки уже стали появляться в московских аэропортах.

ИСТОЧНИК KP.RU