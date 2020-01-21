2020-01-21T13:23:55+03:00
Звезды

В реконструкции битвы за Воронеж примет участие советский танк Т 70

Действо пройдет 26 января на берегу водохранилища у музея-диорамы
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Самым зрелищным событием программы празднования 77-й годовщины освобождения Воронежа от фашистов станет военно-историческая реконструкция. Действо пройдет 26 января в 14.00 на набережной водохранилища напротив музея-диорамы.

- На поле битвы зрители увидят технику и тяжелое вооружение - советский танк Т 70, реактивную установку "Катюша" БМ 13, бронеавтомобиль БА-64, противотанковую пушку 45 мм, полковую пушку, а также немецкие грузовой автомобиль "Опель Блиц", противотанковую пушку ПАК 36-37, пушку "Лейк 18", - сообщили организаторы мероприятия, военно-патриотический клуб "Набат". - В «Боях за Воронеж» примут участие более 300 реконструкторов из 33 военно-патриотических клубов 23 городов. В том числе приедут 30 реконструкторов из Италии.

Напомним, накануне памятной даты, 24 января, возложат венки и цветы к мемориалу на Чижовском плацдарме, к памятнику Славы, у музея-диорамы и другим городским воинским захоронениям. 25 января в восемь утра в храмах пройдут богослужения и панихиды по воинам, погибшим в боях в 1942-1943 годов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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