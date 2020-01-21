2020-01-21T13:23:19+03:00
Происшествия

Жителю Воронежской области грозит уголовное наказание за три срубленных дуба

Нарушитель причинил ущерб в 500 тысяч рублей
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта управления лесхоза Воронежской областифото с сайта управления лесхоза Воронежской области
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Жителя села Макарье задержали в воронежском лесничестве с поличным. Мужчина отправился в лес за дровами, но вместо того, чтобы собирать валежник, срубил три здоровых дуба. Причиненный лесорубом ущерб оценили в 500 тысяч рублей. Лесничие передали материалы дела в полицию. Нарушителю грозит уголовное наказание.

Как напомнили в управлении лесхоза по Воронежской области, жители области могут беспрепятственно и бесплатно собирать для своих нужд валежник. Это деревья и кустарники, поваленные ветром или упавшие по естественным причинам. Распиливать и выносить дрова разрешено только вручную, без использования техники и причинения вреда насаждениям.

- При этом допускается раскряжевка с соблюдением правил санитарной и пожарной безопасности. Трелевка валежника автотракторной и другой техникой запрещена, - рассказали в лесхозе. - По вопросам, касающимся заготовки валежника, граждане могут обратиться в лесничество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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