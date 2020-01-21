2020-01-21T13:12:54+03:00
Происшествия

26-летний разбойник отобрал у 36-летнего воронежца кошелек с 4000 рублей

Из-за этой невеликой суммы может сесть на 10 лет
Ярослав ИВАНОВ
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На днях 36-летнего воронежцы ограбили на улице. Мужчина вечером возвращался домой, на Пешестрелецкой к нему подошел прохожий и, угрожая предметом похожим на пистолет, отобрал кошелек, в котором было около 4 000 рублей.

Под подозрение попал неоднократно судимый за аналогичные преступления 26-летний воронежец. Его задержали по месту жительства. В полиции он признался, что деньги потратил на личные цели, а потерпевшему угрожал зажигалкой. За разбой он может получить до 10 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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