В Воронеже «Хонда» снесла грузовик и отбойник

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:33:09+03:00

фото сообщество Мой и твой Воронеж, vk.com/mtv36

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20 января масштабная авария произошла на улице 9 Января. Около восьми вечера в районе дома №304 «Хонда Цивик», следовавшая со стороны ул. Антонова-Овсеенко, выехала на встречку и врезалась в грузовик «ГАЗ».

Машины разбросало по дороге: легковушку отбросило на свою полосу, где она впечаталась в отбойник, а «ГАЗ» врезался в «КамАЗ». "Хонда" превратилась в груду железа.

28-летнего водителя иномарки отправили в больницу с травмами. Водитель грузовика впоследствии сам обратился к врачам.

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ИСТОЧНИК KP.RU