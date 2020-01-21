Под Воронежем пьяная автомобилистка съехала в кювет на «Шевроле-Нива»

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:14:53+03:00

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За 20 января в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 124 ДТП, большинство из них произошло в областном центре - 99. Четыре человека получили травмы.

Около восьми часов вечера в Рамони в кювете оказалась «Шевроле-Нива».

- По предварительным данным, 42-летняя автомобилистка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не учла дорожные и метеорологические условия, не обеспечила постоянный контроль над движением транспортного средства, в результате чего допустила аварию, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. - Женщину с травмами отправили в больницу. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU