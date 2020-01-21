Жители квартала на Московском проспекте в Воронеже на час лишились света и горячей воды

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:46:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром 21 января жители нескольких домов рядом с рынком "Воронежский" на Московском проспекте остались без света и горячей воды. Причиной аварии, которая произошла около 6.00, стал обрыв на высоковольтной линии. Котельные в ЖК «Московский квартал» работают от электроснабжения. В зоне отключения оказались школа и 15 многоквартирных домов.

- Оперативные службы восстановили работу электросети около семи часов утра. В настоящее время подача электроэнергии полностью восстановлена, также восстановлена работа котельной и подача теплоносителя, - отметили в мэрии Воронежа.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU