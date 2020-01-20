2020-01-20T21:43:30+03:00
Общество

Женщину из Воронежа, обматерившую пристава, оштрафовали на 20 тысяч

Сделала она прямо на приеме
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В августе 2019 года судебный пристав Советского района стал объектом нападок одной из должниц. Женщина пришла на прием и не нашла ничего лучшего, как на глазах у других сотрудников отдела выдать в его адрес порцию отборнейшего мата.

Изощренность выражений оценили в мировом суде, куда обратился обиженный пристав. Женщина отвечала по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». В итоге гражданка, показавшая свой солидный матерный словарный запас, заплатит за свою тираду 20 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Женщину из Воронежа, обматерившую пристава, оштрафовали на 20 тысяч
Воронежский «Буран» всухую проиграл пензенскому «Дизелю»
В Воронеже на праздниках иллюминация появится еще на пяти улицах
У воронежского концерна «Созвездие» - новый генеральный директор
Под Воронежем собираются построить новый детсад и стадион
Воронежцев призывают сообщать в полицию о пешеходах, идущих по обочинам дорог
В Воронеже с бывшего заведующего отделением больницы № 1 взыщут 6 миллионов рублей
В Воронежской области обход Боброва могут сдать досрочно
На месте воронежского яблоневого сада уже в этом году начнут строить поликлинику
В воронежской «Квадре» рассказали, из-за чего могли возрасти счета за отопление
Воронежца обманули при покупке игровой приставки
В этом году в Воронеже потратят более миллиарда на ремонт дорог
В Воронеже мост на улице Ленина будут ремонтировать после виадука на 9 Января
Директора воронежской УК будут судить за обман на 46 миллионов рублей
Со льда воронежского водохранилища спасли троих детей
В Воронеже продавщицу ограбил и зверски избил уроженец Средней Азии
В «красивый» четверг в Воронежской области поженятся 87 пар
Воронежская вакансия возглавила ТОП-5 самых необычных в России
Воронежцам споет Артур Пирожков
Федеральный законопроект заставит воронежцев платить за парковку