Женщину из Воронежа, обматерившую пристава, оштрафовали на 20 тысяч

20 Янв. 2020 2020-01-20T21:43:30+03:00

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В августе 2019 года судебный пристав Советского района стал объектом нападок одной из должниц. Женщина пришла на прием и не нашла ничего лучшего, как на глазах у других сотрудников отдела выдать в его адрес порцию отборнейшего мата.

Изощренность выражений оценили в мировом суде, куда обратился обиженный пристав. Женщина отвечала по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». В итоге гражданка, показавшая свой солидный матерный словарный запас, заплатит за свою тираду 20 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU