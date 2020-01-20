Женщину из Воронежа, обматерившую пристава, оштрафовали на 20 тысяч
В августе 2019 года судебный пристав Советского района стал объектом нападок одной из должниц. Женщина пришла на прием и не нашла ничего лучшего, как на глазах у других сотрудников отдела выдать в его адрес порцию отборнейшего мата.
Изощренность выражений оценили в мировом суде, куда обратился обиженный пристав. Женщина отвечала по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». В итоге гражданка, показавшая свой солидный матерный словарный запас, заплатит за свою тираду 20 тысяч рублей.
Приговор вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU