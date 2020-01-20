2020-01-20T21:31:46+03:00
Спорт

Воронежский «Буран» всухую проиграл пензенскому «Дизелю»

«Ураганные» сделали еще более призрачными шансы на попадание в плей-офф
Юрий КОЗЛОВ
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Матч в Пензе начался с обоюдных атак. Первыми свой шанс реализовали хозяева площадки – Макаров был точен на добивании на 16 минуте. В принципе игра продолжалась в том же ключе, в целом поострее атаковали пензенцы. Но вратари играли практически безупречно.

Самый острый момент у «Бурана» был на 28 минуте – Илья Кляузов зарядил в штангу. В конце матча «ураганные» сняли вратаря, а тут еще игрок «Дизеля» Абрамов заработал удаление. Но увы розыгрыш 6 на 4 получился вялым, и вратарь хозяев Андрюхов особо и не напрягался. 0:1 – и все три матча выездной серии проиграны.

У «Бурана» осталось 42 очка, и 11 место в Конференции 1. Шансов впервые за несколько сезонов выйти в плей-офф все меньше.

Впереди у «Бурана» 25 января игра с «Хумо» из столицы Узбекистана Ташкента, занимающим седьмое место с 51 очком. Матч начнется в 17.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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